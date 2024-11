Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria dopo la vittoria nelle elezioni regionali in Liguria. Il candidato del centrodestra, a poco più di 150 sezioni al termine dello scrutinio, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale è al 48,53% pari a 259.553 voti mentre il candidato del campo largo Andrea Orlando è al 47,60% (254.569 voti), con uno scarto di quasi 5mila voti non più colmabile.

Lo staff di Orlando ha reso noto che quest'ultimo ha telefonato al nuovo governatore Bucci per augurargli buon lavoro.

In base alla VII e ultima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 92%, il Pd è il primo partito con il 28,3%, Fdi è al 14,9% mentre Bucci presidente al 10%. La Lega è all'8,5%, Fi al 7,8%, Avs al 5,8%, Orgoglio Liguria al 5,6% e Orlando presidente al 5,1%. Il Movimento 5 Stelle è al 4,5%, il Patto Civico Riformista all'1,8% e Liguri a testa alta 1,6%.

«Congratulazioni a Marco Bucci, eletto presidente della Regione Liguria. I cittadini liguri hanno scelto ed hanno deciso di dare continuità all’esperienza di governo del centrodestra, fino a pochi mesi fa guidato da Giovanni Toti. La nostra coalizione si conferma unita, credibile, capace di dare una prospettiva concreta di crescita e sviluppo. Una bella vittoria con il contributo determinante di Forza Italia. Buon lavoro a Marco Bucci e alla sua maggioranza». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Marco Bucci era sostenuto dalle liste: Orgoglio Liguria - Vince Liguria - Lega - Udc - Fratelli d'Italia - Alternativa Popolare - Forza Italia. Andrea Orlando invece da: Movimento 5 Stelle - Partito Democratico - Liguri a Testa Alta - Alleanza Verdi e Sinistra - Lista Andrea Orlando presidente - Patto Civico Riformista per Orlando.

Per quanto riguarda gli altri candidati, abbiamo a seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) che ha conquistato lo 0,89%, Nicola Rollando (Per l'alternativa - Potere al popolo! - Pci - Rifondazione partito comunista sinistra europea) allo 0,86%, Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare) allo 0,84%, Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori) allo 0,36%, Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord autonomia e libertà) allo 0,33%, Davide Felice (Forza del Popolo) allo 0,31%, Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson) allo 0,28%.