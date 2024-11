Il cantante 34enne Marco Carta è stato arrestato ieri sera, attorno alle 20.30, con l’accusa di furto aggravato, insieme a una donna di 53 anni.

L’episodio sarebbe avvenuto all’interno della Rinascente di piazza Duomo a Milano. L’artista è uscito dal magazzino con sei magliette, dal valore di 1200 euro, a cui erano stati estratti i dispositivi antitaccheggio. Tuttavia, sulle etichette delle magliette erano presenti delle placchette flessibili che hanno ugualmente fatto suonare l’allarme all’uscita. I due sono stati fermati da un addetto all'accoglienza dei grandi magazzini che ha poi chiamato gli agenti dell'Unità reati predatori della polizia locale. Dopo l'arresto, per il cantante sono stati disposti gli arresti domiciliari: oggi avrà luogo il processo per direttissima.

Marco Carta, 34 anni, è nato a Cagliari e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2008, arrivando in breve tempo a ottenere grandi successi, come la vittoria ad Amici (nel 2008) e quella al Festival di Sanremo del 2009 con il brano "La forza mia". Dopo aver pubblicato sei album, recentemente aveva partecipato alla settima edizione del programma televisivo "Tale e quale show" in onda sulla Rai, vincendolo.