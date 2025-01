Marina Berlusconi non usa mezzi termini per commentare il servizio trasmesso ieri sera dalla trasmissione di Rai 3, Report, dedicato alla figura di suo padre, Silvio Berlusconi.

«Associano ancora mio padre alla mafia. La loro TV è spazzatura», ha dichiarato senza mezzi termini, criticando duramente il programma per aver riportato presunti legami tra il Cavaliere e la criminalità organizzata.

La puntata, incentrata sui retroscena delle stragi e degli attentati del biennio 1993-1994, ha sollevato un vespaio di polemiche. Secondo Report, la procura di Firenze avrebbe riesumato dettagli che coinvolgono l’ex premier in connessione con eventi drammatici come l’autobomba di via dei Georgofili a Firenze. La sinossi del programma menzionava il ruolo di Marcello Dell’Utri, ancora sotto inchiesta per strage, e una «montagna di denaro» che Berlusconi avrebbe gestito in relazione a questi eventi.

«Accuse vecchie e già smentite»

Marina Berlusconi ha rigettato con fermezza ogni accusa, definendo il servizio «un rimestare per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche e già smentite mille volte». Ha sottolineato come i tribunali di Palermo, Caltanissetta e Firenze abbiano archiviato tutte le indagini sul padre, definendole «totalmente false».

«Le accuse sono vecchie di un quarto di secolo e già sepolte da plurime archiviazioni», ha ricordato. Per Marina, il programma non solo ha riproposto accuse infondate, ma ha anche tentato di infangare la memoria del padre attraverso un «delirio calunniatorio».

