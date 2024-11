Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico. Saltano per lui, dunque, le due missioni in Africa previste per questa settimana. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

Le missioni si terranno comunque, nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo mercoledì 20 e giovedì 21 aprile. A rappresentare il Governo saranno i ministri Luigi Di Maio (Esteri) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica).