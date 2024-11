Un commando di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa cattolica nel sudovest della Nigeria,e ha sparato provocando decine di morti. Il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper, riferisce di almeno 50 morti, mentre un altro quotidiano, Vanguard news, parla di 25.

I fedeli erano riuniti nella chiesa di San Francesco, nello stato nigeriano di Ondo, per la domenica di Pentecoste. Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Gli attentatori hanno aperto il fuoco e utilizzato esplosivi contro i fedeli.

«Non possiamo continuare a tollerare che la realtà venga celata. Domenica di Pentecoste e in Nigeria è stato un massacro. Andare in chiesa, partecipare alla Messa consci di poter morire. Acs, indignata, prega per questi nostri fratelli!». La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre commenta così l'attacco alla chiesa nel sudovest della Nigeria, e in un tweet pubblica una foto che testimonia il massacro.