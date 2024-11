Harry e Meghan hanno detto Sì. Solo il vestito della sposa costa 150mila euro, mentre ce ne vogliono 350mila per far cantare Elton John e Spice Girls al ricevimento

Giornata di festa a Londra in occasione dell’attesissimo “Sì” tra il principe Harry, 33 anni, sesto in linea di successione al trono britannico, e l'attrice americana Meghan Markle, 36 anni. Nella St George Chapel, all’interno del castello di Windsor, la cerimonia è iniziata a mezzogiorno. Lo sposo è giunto accompagnato dal fratello William, suo testimone. Meghan, invece, avvolta dal bianco dell’abito firmato Clare Waight Keller per Givenchy, ha raggiunto l’altare accanto al principe Carlo (il padre assente per motivi di salute).

Lacrime e commozione per quello che è stato definito “il matrimonio del secolo” costato, secondo le stime 36 milioni di euro. Basti pensare che per il vestito indossato dalla sposa sono stati spesi 150 mila euro. “Solo” 9 mila euro, invece, per l’abito militare di Harry (fonte Tgcom24). A pesare sulle spese, anche il costo dell’intrattenimento: le esibizioni di Elton John e delle Spice Girls costeranno 350mila euro. C’è anche un pezzo di Italia nel matrimonio reale: confetti e bouquet provengono da Sulmona. Il costo della sicurezza pubblica, a carico dei cittadini, s’aggira intorno ai 34 milioni di euro.