Matrimonio finito in rissa subito dopo il sì sull’altare . E’ successo ad Ancona, dove lo sposo ha preso a schiaffi un’amica della novella sposa, durante la festa per il loro sposalizio. Gli invitati si sono riuniti all’esterno della sala ricevimenti, pensando fosse accaduto qualcosa di grave, uno scippo o altro di simile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce Rossa.



I Fatti



Da quanto emerge da Il Resto del Carlino, complice dell’accaduto è stato qualche bicchiere di troppo. Durante il ricevimento la donna, per gelosia o altri motivi personali, ha espresso il suo dissenso sul matrimonio, scatenando la furia del novello sposo.

L’uomo ha afferrato di peso la donna per riaccompagnarla a casa. In seguito a una violenta discussione, finita con abiti sgualciti e malumore, lo sposo si è recato nuovamente in sala dove l’attendevano la moglie e il resto dei commensali per continuare i festeggiamenti.



I due non hanno voluto sporgere querela e non ci sono stati feriti.