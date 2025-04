Martedì sera l'intervento programmato all’ospedale Santo Spirito in Sassia del Capo dello Stato. Dopo la pausa pasquale confermati gli appuntamenti per le celebrazioni del 25 Aprile

Sergio Mattarella è uscito dall'ospedale e ha fatto ritorno al Quirinale, dove si concederà qualche giorno di riposo dopo l'intervento programmato per l'impianto di paecemaker avvenuto martedì sera al Santo Spirito in Sassia. Il decorso ospedaliero del presidente non ha registrato alcuna complicazione e le informazioni trapelate nei giorni scorsi sono state sempre rassicuranti.

Unanime il coro degli auguri di pronta guarigione che ha accompagnato questi giorni di degenza. Così stamattina, poco prima delle 9 un discreto corteo presidenziale è stato visto lasciare l'ospedale posto sulla riva destra del Tevere per arrivare al Colle pochi minuti più tardi.

Dopo la pausa pasquale che sarà anche occasione di riposo, dal 23 aprile Mattarella riprenderà l'agenda degli impegni istituzionali. Mercoledì pomeriggio riceverà al Quirinale una delegazione delle Associazioni combattentistiche e d’Arma in vista della festa della Liberazione e venerdì 25 aprile sarà a Genova nell'80esimo anniversario della sconfitta del nazifascismo, dove terrà un discorso. A maggio restano confermati i viaggi a Coimbra e Bruxelles.