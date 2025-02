Le dichiarazioni del Capo dello Stato sulla guerra in Ucraina al termine dell’incontro con l’omologo del Montenegro Milatović: «Da tre anni a questa parte la posizione dell’Italia è nitida»

«L’auspicio che la Russia torni a svolgere il proprio ruolo di grande rilievo e importanza nella comunità internazionale, nel rispetto del diritto internazionale» è stato espresso oggi, parlando della guerra in Ucraina, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Montenegro Jakov Milatović. Il Capo dello Stato in questi giorni è stato attaccato da Mosca per alcune sue dichiarazioni.

«Da tre anni a questa parte la posizione dell’Italia, e in questo ambito quello che io personalmente ho sempre espresso ai numerosi interlocutori internazionali con cui mi sono incontrato, è nitida, limpida, chiarissima: quella dell’invito del ristabilimento del diritto internazionale e della sovranità di ogni Stato e della sua indipendenza e dignità, qualunque sia la sua dimensione, piccolo o grande che esso sia», ha affermato Mattarella, al termine dell’incontro con Milatović. Continua a leggere su LaCapitalenews.it