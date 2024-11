La Polizia di Stato ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì scorso a Palermo. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara, il paese cui sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. Il terzo covo è stato perquisito. Secondo quanto si apprende è vuoto. L'appartamento è in vendita e gli inquirenti stanno accertando chi sia il proprietario.

La Polizia sarebbe riuscita ad arrivare al covo attraverso chi gli ha fatto il trasloco, come apprende l'Adnkronos, per andare nella casa in cui ha vissuto fino a pochi giorni fa. Se n'è andato da quella abitazione ai primi di giugno.

Inoltre, ci sono novità per quanto riguarda i controlli che sono ancora in corso nel primo covo: sono stati infatti ritrovati alcuni documenti. Sulla documentazione, repertata e ora all'analisi del Ris, secondo quanto si apprende ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono che al momento non indicherebbero le tracce di un libro mastro.