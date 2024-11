A meno di un mese dagli esami gli studenti si interrogano sulle tracce della prima prova di Italiano

A meno di un mese dalla prima prova dell'esame di maturità, fissata per il 20 giugno alle 8.30, gli oltre 500 mila studenti che devono affrontare quest'anno l'esame di Stato si interrogano su quali possano essere le tracce sulle quali dovranno mettersi alla prova. Come ogni anno le ipotesi si susseguono tra web e chat. Il portale Skuola.net ha effettuato un sondaggio tra 3.500 maturandi e questi sono i risultati.

Per l'analisi del testo le ipotesi maggiormente accreditate dagli studenti vedono al 18% i sostenitori di Luigi Pirandello, autore che non compare all'esame di maturità dal 2003. Tra il 10 e l'11% sono quotati invece Italo Svevo, Dante Aligheri e Giuseppe Ungaretti. Tra le ricorrenze storiche che potrebbero entrare nelle tracce dell'esame quasi 1 maturando su 4 ipotizza i 40 anni dal Caso Moro (24%) e, leggermente più indietro, i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione Italiana (21%). Sull'attualità, argomento tradizionalmente amato dagli studenti, le ipotesi si concentrano su argomenti quali la morte di Stephen Hawking, Bullismo e cyberbullismo, Violenza sulle donne e Immigrazione.