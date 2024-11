Un incendio è divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo gravi. Si tratterebbe di dipendenti dell'azienda. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave. Il sindaco invita i cittadini a chiudere le finestre.

L'incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si sta estendendo alle aziende vicine come la Nitrolchimica. Sul posto sono presenti 14 squadre dei vigili del fuoco.

Resta alta la colonna di fumo, visibile a decine di chilometri di distanza. Arpa Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo. «Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la dinamica dell'incidente e i relativi impatti ambientali», si limita a dire Arpa.



Il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, invita via Facebook i cittadini «a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata» dall'incendio divampato questa mattina nella zona industriale. «Le autorità preposte e le Forze dell'Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona», aggiunge il primo cittadino. Sul posto è presente anche la polizia stradale, per garantire la viabilità ai mezzi di soccorso, la polizia locale e, grazie anche alla collaborazione del Comune di Milano, la protezione civile.