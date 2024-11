Prima le botte per strada a causa di una mancata precedenza, poi quelle al pronto soccorso. Protagoniste dell’incredibile episodio sei membri di due famiglie di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, venute in contatto in viale De Gasperi per un diverbio automobilistico che è subito sfociato in rissa. Placati in un primo momento gli animi, le botte sono riprese al pronto soccorso della città, dove si sono ritrovati coinvolti anche cinque infermieri, intervenuti per fermare il pestaggio perpetrato anche con le aste delle flebo. A riportare la calma sono stati gli agenti della sicurezza interna e i carabinieri.