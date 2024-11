La Plenaria riunita a Strasburgo ha rieletto Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputata maltese guiderà l'Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo.

«Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori», ha detto subito dopo la rielezione. Maggioranza record quella a suo favore: Metsola infatti è stata eletta con 562 sì su 699 votanti. «Sono convinta che la nostra sia un'Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi», ha la presidente del Parlamento Ue.

Tajani: «Messaggio di stabilità ai mercati»

«La rielezione di Metsola è un messaggio di stabilità ai mercati perché mostra la capacità dell'Ue di individuare i vertici. Poi decideremo il presidente della Commissione. Oggi abbiamo fatto un passo importante». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dalla Calabria a margine della visita al porto di Gioia Tauro nell'ambito dei lavori del G7 commercio.