A 48 ore dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, con in gioco gli ultimi due anni del mandato di Donald Trump e la sua agenda, chi scommette soldi veri ha pochi dubbi. Su Polymarket, la più grande piattaforma di mercati predittivi, i democratici sono favoriti in tutte e tre le partite.

Camera, partita quasi chiusa

Il 95% di probabilità di controllo è il dato più netto. La proiezione assegna ai democratici 238 seggi contro 193, ben sopra la soglia di 218. Per i repubblicani resta solo un 6%.

Senato, il colpo grosso

È qui che si gioca la vera sfida. Oggi il Senato è 53-47 per il GOP, e i democratici devono guadagnare almeno quattro seggi. I mercati li vedono a 52, uno sopra la maggioranza, con il 73% di probabilità. Le sorprese più vistose arrivano da stati considerati roccaforti repubblicane: in Texas James Talarico è dato al 71% contro Ken Paxton, in Ohio Sherrod Brown al 74% contro Jon Husted, in Alaska Mary Peltola al 73%. Nel Maine Susan Collins sarebbe ferma al 33%. L'Iowa resta invece in mano ai repubblicani (59%).

Governatori, la mappa si ribalta

Probabilità dell'86% di una maggioranza democratica: si passerebbe dagli attuali 24-26 a un 28-22. Ohio (Amy Acton all'82% su Vivek Ramaswamy) e Nevada (79%) sono i ribaltoni più probabili. Il GOP tiene Texas (Greg Abbott al 67%) e Florida (Byron Donalds al 66%).

Il quadro d'insieme

Sempre secondo Polymarket, un Congresso tutto democratico ha il 72% di probabilità. Il governo diviso, con il Senato ai repubblicani e la Camera ai democratici, si ferma al 23%.

Da prendere con cautela

Le quote dei mercati non sono sondaggi: riflettono le scommesse, che possono cambiare in poche ore. Sul Senato altri modelli sono più prudenti. Una simulazione aggiornata al 24 ottobre dà ai democratici il controllo nel 62,1% dei casi, e alla metà del mese il Cook Political Report lasciava aperta la possibilità che il Senato vada a uno qualsiasi dei due partiti. La Camera sembra decisa, il Senato si deciderà martedì notte.

Mercoledì su LaC alle 21:30 lo speciale de I giorni della storia dedicato alle elezioni americane.