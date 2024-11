L'uomo stava insegnando al figlio ad andare senza rotelle in un giardino pubblico quando è avvenuto l'incidente. Ora rischia oltre alla condanna penale rischia anche un risarcimento intorno ai 200mila euro

Una donna di 87 anni è morta a Milano dopo essere stata investita accidentalmente da un bimbo di 5 anni, che stava giocando con la sua bici in un giardino pubblico. Dopo aver perso l’equilibrio l’anziana è caduta sbattendo la testa ed è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo ha perso la vita. Ora il padre del bambino è accusato di omicidio colposo. In sede civile, però, rischia di subire una pesantissima condanna ed essere costretto al pagamento di un risarcimento stimato intorno ai 200mila euro.

L’uomo stava insegnando al proprio figlio ad andare in bici senza rotelle, quando il piccolo ha perso l’equilibrio ed ha urtato la malcapitata, che passeggiava con una sua amica. Inizialmente non sembrava nulla di grave, ma l’uomo ha insistito perché venisse chiamata l'ambulanza. La situazione è però precipitata con la signora che ha perso conoscenza ed è morta in ospedale.