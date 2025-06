Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali della torre Hadid di City life a Milano, 44 piani per un’altezza di 192 metri.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando la situazione con i tecnici anche in relazione la chiusura dell'uscita della metro di Tre torri.

È stata isolata l'area sottostante e interdetto il passaggio ai pedoni.

Gli operatori hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

All’interno lavorano oltre duemila persone e chi si è recato al lavoro stamattina non è stato fatto entrare in ufficio. Il collasso della struttura pubblicitaria è avvenuto questa mattina intorno alle 6,30 e dopo l’arrivo dei vigili del fuoco l’intero edificio è stato dichiarato inagibile. Per precauzione anche lo spazio circostante è stato transennato ed è stata chiusa la fermata Tre torri della metro 5 Chiusa anche l’entrata della fermata Tre torri della metropolitana 5.