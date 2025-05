I fatti si sono verificati questa mattina all'hotel Brera di via Napo Torriani. Si teme che la barista 51enne sia con l’evaso Emanuele De Maria che sta scontando 15 anni di carcere per un omicidio

Sono in pieno corso le ricerche di Emanuele De Maria, l'evaso 35enne che questa mattina all'alba avrebbe accoltellato un collega, il barista Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, di 50 anni, italiano con origini egiziane, all'esterno dell'albergo in cui entrambi lavoravano, a Milano.

Nella struttura, l'hotel Brera di via Napo Torriani, risulta scomparsa anche una collega dei due, una donna di 51 anni, Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, di origine cingalese ma con la cittadinanza italiana, che lavora al bar.

Si teme che la sua scomparsa possa essere collegata a De Maria, che si trovava in permesso lavorativo dal carcere di Bollate (Milano) dove stava scontando una pena definitiva a 15 anni di carcere per l'omicidio di una ragazza 23enne, Oumaima Racheb, che aveva ucciso a coltellate in un albergo a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nel 2016.

In quell'occasione l'omicida si era reso latitante all'estero ed era stato arrestato due anni dopo, nel 2018.

Gli investigatori lo stanno cercando grazie alle telecamere, molto frequenti nella zona della Stazione Centrale dove sono avvenuti i fatti. Ma il timore è che l'uomo sia già riuscito a prendere un treno.

In allerta anche la Polfer, mentre si cerca di localizzare i cellulari sia dell'uomo sia della donna scomparsa, che vive a Cinisello Balsamo (Milano). L'uomo, alto 173 cm con i capelli corti e gli occhi neri, ha entrambe le braccia tatuate con una frase latina.