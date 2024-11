Un tragico episodio ha scosso la periferia sud di Milano: stamattina, intorno alle 5, Eros Di Ronza, un 37enne con precedenti per furti e rapine, è stato trovato senza vita in viale Giovanni da Cermenate. L’uomo presentava numerose ferite da taglio al torace. I soccorsi, prontamente intervenuti, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita e ne hanno dichiarato il decesso sul posto.

La scena del delitto si è svolta davanti a un bar paninoteca al civico 35, dove si presume sia avvenuto un tentativo di furto. Le indagini iniziali indicano che Di Ronza, insieme a un complice attualmente ricercato, avrebbe cercato di entrare nel locale gestito da cittadini cinesi. È in quel momento che i due proprietari avrebbero reagito, dando il via a una colluttazione durante la quale uno di loro, un 32enne di origine cinese, armato di forbici, avrebbe sferrato il colpo mortale.

La polizia ha già fermato il 32enne, che si trova attualmente in questura per essere interrogato insieme a un connazionale. Gli agenti hanno effettuato rilievi sul motorino lasciato davanti al bar, presumibilmente utilizzato dalla vittima per arrivare sul posto. Secondo gli investigatori, un’altra persona era presente durante il tentativo di furto, ma è riuscita a scappare.

Le evidenze raccolte, come una serranda danneggiata e alcuni nastri di "Gratta e vinci" trovati sulla soglia, suggeriscono che il furto era in corso al momento dell’incidente, portando a una drammatica conclusione per il 37enne.