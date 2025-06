Due parlamentari del Minnesota e i rispettivi coniugi sono stati colpiti con arma da fuoco da un uomo che si spacciava per un agente di polizia. Si tratta del senatore dello Stato del Minnesota John Hoffman e la deputata dello Stato Melissa Hortman, entrambi membri del Partito Democratico-Agricoltore-Laburista.

Stando alle prime ricostruzioni, tutti e due sono stati raggiunti da colpi di pistola all'interno delle rispettive abitazioni. La deputata è deceduta assieme al marito. Mentre, il senatore è gravemente ferito, come anche la moglie.

L'allarme è scattato sabato mattina alle 5.30 (ora locale), quando il dipartimento di polizia di Brooklyn Park ha inviato un avviso di allerta in seguito a diverse sparatorie. La polizia afferma di essere alla ricerca di un sospetto «armato e pericoloso».

Si tratta di un uomo bianco con i capelli castani che indossa un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu. Potrebbe impersonare un membro delle forze dell'ordine. «Stiamo monitorando attentamente la situazione e condivideremo presto maggiori informazioni», ha detto il governatore Tim Waltz.

Il dipartimento di polizia di Brooklyn Park ha emesso un ordine di rifugio sul posto per un raggio di tre miglia (4,8 km) dall'Edinburgh Golf Course. Le autorità hanno avvisato la popolazione della zona di non aprire la porta di casa in caso di presenza di un agente di polizia, a meno che non ci siano due agenti insieme, ha riferito il canale locale Fox 9.