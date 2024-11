È un'atleta di eptathlon e ora anche la più bella della Gran Bretagna, con un biglietto diretto al prossimo concorso di Miss Universo 2018. La 25enne Dee-Ann Kentish-Rogers ha sbaragliato le concorrenti provenienti da ogni parte del regno e si è aggiudicata l'ambito titolo di Miss Universe Great Britain.

Dee-Ann ha stabilito anche un record. In 67 anni dalla fondazione del concorso è la prima volta che una ragazza di colore stringe lo scettro di prima classificata. Un traguardo che la giovane, originaria dell'isola di Anguilla (ex colonia britannica) ha voluto dedicare alla sua identità: «Alla fine sono arrivata alla conclusione di non aver vinto solo come Dee-Ann, ma come prima donna nera.- dichiarato- Ho ricevuto molti messaggi di persone che si complimentavano per aver vinto anche per loro».