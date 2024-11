A Budapest l'azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Per l'Italia è la terza medaglia, la prima d'oro, conquistata ai Mondiali in corso in Ungheria

Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest. L'azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn Harrison. Il qatariota Mutaz Essa Barshim si è aggiudicato il bronzo.

Per l'Italia è la terza medaglia, la prima d'oro, conquistata ai Mondiali in corso in Ungheria. Per l'atleta marchigiano il titolo di campione del mondo è il compimento di una carriera sportiva straordinaria dopo l'oro olimpico, la vittoria dei campionati del mondo indoor e di due titoli europei.