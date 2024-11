I nipponici battono 2-1 le Furie Rosse e si qualificano al turno successivo come primi del girone F. Eliminati dalla competizione i tedeschi: inutile la vittoria per 4-2 sulla Costa Rica

Spagna e Giappone agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Germania clamorosamente eliminata, out anche la Costa Rica. Sono i verdetti del Gruppo E dei Mondiali dopo le gare della terza e ultima giornata.

Serata incredibile e ricca di emozioni in Qatar. I nipponici, dopo aver battuto la Germania, si ripetono e vincono anche contro la Spagna: un 2-1 in rimonta per la Nazionale del Sol Levante che passa il turno come prima del girone E. Il Giappone agli ottavi affronterà la Croazia, mentre la Spagna, che passa come seconda dovrà vedersela con il Marocco, nazionale che si è classificata al primo posto nel girone F, proprio davanti ai croati.

Il successo dei giapponesi elimina la Germania dalla competizione iridata. Per i tedeschi, fuori dai mondiali per la seconda volta consecutiva ai gironi, inutile la vittoria per 4-2 contro la Costa Rica.