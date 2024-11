I croati conquistano il podio della competizione iridata superando nella finalina i magrebini rivelazione del torneo. Domenica, alle 16, il match conclusivo tra i campioni in carica della Francia e l'Argentina

La Croazia ha conquistato il terzo posto ai Mondiali in Qatar battendo 2-1 il Marocco nella finalina disputata al Khalifa International Stadium di Doha.

In vantaggio già al 7' con Gvardiol, la squadra guidata da Luka Modric si è fatta raggiungere 2' dopo da Dari ma nel finale del tempo ha ripreso il vantaggio con Orsic e il risultato non è più cambiato nella ripresa. La Croazia dopo il secondo posto nel 2018 chiude al terzo posto l'edizione in Qatar. Marocco, sorpresa del torneo, è quarto con un'impresa destinata a rimanere nella storia della competizione.

Domani, alle 16.00, è in programma la finale per il primo posto tra i campioni in carica della Francia e l'Argentina di Lionel Messi.