Il mondiale invernale del Qatar 2022 prende ufficialmente il via. Sorteggiati i gironi del primo turno per la manifestazione che parte il prossimo 21 novembre. Ed è già un super Spagna-Germania inserite entrambe nel gruppo E. Nel C ecco Argentina-Polonia. Il Brasile avrà Serbia e Svizzera. La Francia campione del mondo Danimarca e Tunisia. Stuzzica il girone A con Qatar, Senegal e Olanda. Non ci sarà l'Italia, che per la seconda edizione consecutiva non è riuscita ad ottenere la qualificazione alla fase finale della competizione mondiale.

«Il mondo sarà riunito in Qatar: per questa ragione vorrei innanzitutto ringraziare il popolo qatarino, il mondo arabo. Grazie per aver organizzato questo evento eccezionale. Congratulazioni alle 29 squadre qualificate e le 3 nazionali che si devono ancora qualificare. Sappiamo che centinaia di milioni di persone, quindi anche i leader mondiali, stanno seguendo questa cerimonia: lancio un appello a loro, impegnatevi nel dialogo e nella pace, basta con i conflitti armati!». Così il presidente della Fifa Gianni Infantino ha introdotto il sorteggio del Mondiale in Qatar. Un video ha ricordato Maradona, Banks, Muller e Rossi, quattro grandissimi del calcio mondiale scomparsi in questi anni.

I gironi

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, vincente Galles-Scozia/Ucraina

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, vincente Australia/Emirati Arabi-Perù, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, vincente Costa Rica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.

La partita inaugurale sarà Qatar-Ecuador, che si giocherà il 21 novembre.