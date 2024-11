Le ragazzine sono state scoperte e inseguite per strada dal proprietario che, rientrato a casa, si era accorto di quanto accaduto. A fermarle la polizia, intervenuto dopo la segnalazione di un passante

Non è finzione ma pura realtà. Meglio di Arsenio Lupin il ladro letterario per eccellenza creato dall’estro dello scrittore francese Maurice Leblanc. Durante la vigilia di Natale, due sorelle, una di 16 e una di 12 anni hanno messo a sistema un colpo da maestro, che le ha viste protagoniste di un furto di circa mezzo milione.

Sembra che le due sorelle si siano introdotte, proprio durante la vigilia di Natale, in un appartamento a Monza, portando via borse griffate, rolex e gioielli per un totale di mezzo milione circa.

A colpire è la giovane età delle ragazze che a 12 e 16 anni, sono quasi riuscite con nonchalance, a portare a segno un colpo da maestro.

Il furto sembrava essere andato a buon fine, proprio la mattina della vigilia di Natale, quando le due sorelle erano entrate in un appartamento a Monza, forzando la porta e rubando ogni oggetto di valore. Peccato che il proprietario di casa fosse rientrato nell’abitazione prima dell’ora di pranzo e avesse notato la manomissione della porta e il disordine in casa. Uscito di corsa dall’appartamento, ha iniziato a guardare i passanti per strada, notando le due sorelle e riconoscendo la refurtiva nelle borse che le due portavano con loro e che appartenevano alla moglie.

Appena l’uomo ha riconosciuto gli oggetti di proprietà, ha incominciato la corsa dietro le scassinatrici per recuperare la refurtiva. A chiamare la centrale operativa, per richiedere un intervento immediato, ci ha pensato un passante che notando quello che accadeva, allertato dal proprietario, ha avvertito la Polizia che è prontamente intervenuta bloccando le due sorelle. Le due ragazze oltra alla refurtiva, avevano con loro un paio di cacciaviti, un paio di forbici e un pezzo di plastica per manomettere la serratura dell’abitazione.

Durante l’ispezione della Polizia nella casa scassinata, è stato anche ritrovato un calzino con all’interno un paio di guanti e un cacciavite occultati.

Nella nota rilasciata dalla Questura si legge che le ragazze avevano portato a segno un colpo per: 1.500 euro in contanti, 15 borse di lusso tra le quali Chanel, Louis Vuitton e Prada, per un valore totale di 60mila euro, una scatola di gioielli in oro, platino e diamante dal valore compreso tra 200 e 250mila euro, nonché quattro orologi di marca Rolex, Patek Philippe e Frank Muller dal valore di circa 150mila euro.

Le minori sono state successivamente accompagnate in Questura e sottoposte a procedimento di identificazione attraverso due rilievi fotografici, dattiloscopico e antropometrico. La più grande, era risultata già segnalata per precedente dichiarazione di falsa identità, furto, ricettazione e possesso di oggetti atti a offendere. La 16enne arrestata è stata accompagnata presso il Centro di prima accoglienza di Genova, mentre la sorella minore è stata affidata al legale della famiglia che si trova al di fuori dei confini italici, precisamente in Francia.