Per la prima volta sul palco del teatro Ariston anche brani internazionali. Il quarto appuntamento porta al trionfo una medley dei due artisti ma non stravolge la classifica generale del festival

Quarta serata del Festival di Sanremo 2022, dedicata a duetti e cover degli anni '60, '70, '80 e '90, che per la prima volta possono includere brani internazionali. Con Amadeus sul palco dell'Ariston l'ironia e l'eleganza sbarazzina di Maria Chiara Giannetta, che per il suo primo ingresso ha scelto un elegante vestito nero corto con punti di luce. L'attrice che ha spopolato su Rai1 con il suo ruolo nella fiction 'Blanca', ha sceso la scala di corsa per ingannare l'ansia da prestazione.

Morandi e Jova trionfano

Gianni Morandi, con il non indifferente apporto di Jovanotti, vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. La loro medley frmata da due successi di Morandi - 'Occhi di ragazza' e 'Un mondo d'amore' - e due di Jovanotti - 'Ragazzo fortunato' e 'Penso positivo' - ha ottenuto il voto più alto.

Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, 'Il cielo in una stanza'. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a 'What a feeling' dalla colonna sonora del film musicale 'Flashdance'.

La classifica generale

La serata modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Elisa.

Queste in ordine le altre posizioni, dalla quarta all'ultima: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro, Matteo Romano, Danger D'Amico, Aka7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.