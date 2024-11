È emergenza morbillo tra medici e operatori sanitari. Solo nel 2018, sono già stati segnalati oltre cento casi. A richiamare l'attenzione su questo problema, anche alla luce di un focolaio della malattia verificatosi a Bari, è il presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali (Simit), Massimo Galli. Tra i cento casi segnalati nel personale sanitario, 83 operatori non erano mai stati vaccinati, mentre 8 erano stati vaccinati in maniera incompleta.

Va ricordato che ogni caso di morbillo, spiega Galli, «è potenzialmente in grado di causare 16-18 casi secondari. È quindi assolutamente inaccettabile che un operatore sanitario non sia protetto e di conseguenza non protegga i suoi assistiti, evitando di contribuire alla diffusione dell'infezione». L'età mediana degli operatori sanitari colpiti da morbillo, 35 anni, e l'età media dei casi di morbillo segnalati in Italia quest'anno, 25 anni, rivelano come a rischio di contrarre questa malattia siano anche gli adulti non vaccinati o che non si siano infettati in età infantile.

Tra questi, molte donne in età fertile che, avverte il presidente Simit, «dovrebbero assolutamente vaccinarsi prima di intraprendere una gravidanza. E altrettanto necessario è provvedere alla vaccinazione degli operatori sanitari non vaccinati e che non abbiano contratto il morbillo nell'infanzia».