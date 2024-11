Non c'è l'ha fatta Antonia Lettieri, la donna morsa da una vipera lo scorso 22 maggio mentre si trovava in in campagna a lavorare. E' morta ieri pomeriggio nell'ospedale dove era ricoverata dopo aver subito l'attacco del serpente.

La vittima, una 72enne di Rofrano in provincia di Salerno, si trovava in campagna insieme al marito e stava lavorando in un campo di grano quando è stata morsa dal rettile. Aveva preso i sensi e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I soccorsi, giunti dopo la segnalazione del marito, avevano constatato le sue condizioni e chiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare la donna all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Quando è arrivata al pronto soccorso era già in fin di vita e, poco dopo, erano intervenute altre complicazioni tra le quali un'ischemia cerebrale. La donna non si è più ripresa e ieri pomeriggio il tragico epilogo.