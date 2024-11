È morta a Roma l'ex terrorista Barbara Balzerani. Nata a Colleferro nel 1949 Balzerani nel 1975 aderì alle Br: non si pentì né si dissociò mai ma dichiarò un profondo rammarico «per quanti furono colpiti» dai terroristi. Nel 2006 le fu concessa la libertà condizionale.

Balzerani prese parte a numerosi omicidi delle Br, compreso quello del magistrato Girolamo Minervini, e all'agguato di via Fani contro Aldo Moro e la sua scorta.

Nel 1981 partecipò al sequestro del generale della Nato James Lee Dozier. Balzerani fu tra gli ultimi Br ad essere arrestati: fu catturata il 19 giugno 1985, assieme a Gianni Pelosi.

Per questo venne soprannominata la “primula rossa”. Non si pentì né si dissociò mai ma fu critica nei confronti del periodo della lotta armata: nel 1993 dichiarò di provare rammarico per i tanti che furono colpiti dal terrorismo e nel 2003 criticò l'attività delle cosiddette Nuove Br. Nel 2006 le fu concessa la libertà condizionale: tornò in libertà, avendo scontato la pena, nel 2011.