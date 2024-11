Non ha retto al dolore per la scomparsa della nipote Nadia Toffa la signora Maria Cocchi considerata la decana di Cerveno, in provincia di Brescia.

I funerali si sono svolti in forma privata nella chiesa parrocchiale del borgo bresciano, martedì 20 agosto alle 10 e 30. Era conosciuta da tutti i suoi concittadini, non solo per essere la nonna della famosa conduttrice de "Le Iene", ma perché era la donna più anziana del paese. Come riporta il portale "Montagne e Paesi", la signora Maria era nata a Braone il 25 gennaio del 1922.

La nonna di Nadia Toffa viene descritta da tutti coloro i quali l’hanno conosciuta come una donna generosa e apprezzata che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al marito Enrico, scomparso qualche anno prima, alle sue tre figlie e ai cinque nipoti. Una signora elegante, gentile e di grande cuore. Così viene ricordata nel suo paese.