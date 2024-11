La cerimonia funebre per Alexei Navalny si svolgerà venerdì nella chiesa dell'Icona della Madre di Dio a Maryeno, nel sud-est di Mosca, e il suo corpo sarà sepolto nel cimitero di Borisovskoe. Lo ha detto la sua portavoce, Kira Yarmysh. «Il servizio funebre per Alexei - scrive su X Kira Yarmysh - si svolgerà presso la chiesa dell'Icona della Madre di Dio a Maryino il primo marzo alle 14. Arrivate presto. La sepoltura avrà luogo nel cimitero Borosivskoe».

La vedova all'Europarlamento: «Putin deve pagare»

«Il funerale si svolgerà dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutare Alexei», ha detto la vedova Yulia Navalnaya parlando alla Plenaria dell'Eurocamera. «Pensavo che nei 12 giorni trascorsi dalla morte di Alexei avrei avuto il tempo di preparare questo discorso - ha spiegato - Ma prima abbiamo passato una settimana a prendere il corpo di Alexei e a organizzare il funerale. Poi ho scelto il cimitero e la bara».

Un lungo applauso degli eurodeputati in piedi ha accolto l'ingresso in Aula di Yulia Navalnaya, invitata a parlare al Parlamento europeo dalla presidente Roberta Mestsola, a tre anni dalla sua ultima apparizione quando venne a ritirare in premio Sacharov 2021 assegnato a suo marito, ai tempi in carcere in Russia.

«Molti hanno la sensazione che Putin non possa essere sconfitto - ha detto nel suo discorso in aula - E in questa disperazione mi chiedono: come posso aiutarvi? Sto pensando a come Alexei risponderebbe a questa domanda. Cercherò di rispondere, ma per farlo devo raccontarvi un po' com'era lui. Alexei era un inventore. Aveva sempre nuove idee per tutto, ma soprattutto per la politica».

«All'inizio di giugno ci saranno le elezioni - ha proseguito - Molti di voi faranno campagna elettorale, incontrando elettori, rilasciare interviste, girare spot pubblicitari. Ora immaginate che tutto questo sia impossibile. Nessuna emittente televisiva vi farà un'intervista. Nessun denaro al mondo può aiutarvi con uno spot. Tutti gli elettori che si sono presentati alle riunioni saranno arrestati insieme al candidato. Benvenuti nella Russia di Putin. Eppure Alexei Navalny è riuscito a diventare il politico più famoso del Paese. È riuscito a ispirare milioni di persone con le sue idee. E come faceva? Usava la fantasia», ha sottolineato Navalnaya.