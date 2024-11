Lo ha comunicato l’ospedale Niguarda dove il piccolo era stato ricoverato in gravissime condizioni

È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì scorso per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola primaria "Pirelli" di Milano. Lo ha comunicato, con una nota, l'ospedale Niguarda dove il piccolo era stato ricoverato in gravissime condizioni: «In riferimento al bambino caduto a scuola il 18 ottobre, si comunica che è terminato l'accertamento di morte con criteri neurologici ed è stato dichiarato il decesso alle ore 9.53».

Aggiornamento del 20/12/2019

In merito alla vicenda del bimbo precipitato dalle scale in un istituto scolastico milanese, sono state indagate la bidella e due maestre