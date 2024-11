Figlio di un immigrato rumeno, è stato il leggendario creatore dei supereroi Marvel. La società fondata negli anni Sessanta si trasformò in pochi anni in un colosso dell’editoria

È morto Stan Lee, il leggendario creatore dei supereroi Marvel. Dalla sua matita sono nati alcuni fra i personaggi più famosi dell' universo fumettistico Marvel: Spider-Man, Capitan America, I Fantastici 4, Hulk, Iron Man, Thor, Black Panther.

Stan Lee, figlio di un sarto rumeno

Stanley Martin Lieber è nato a New Tork il 28 dicembre 1922 ed cresce a Washington Heights. Il padre, un immigrato rumeno, faceva il sarto. Dopo la laurea alla DeWitt Clinton High School, si è unito al WPA Federal Theatre Project, dove appare in alcuni spettacoli teatrali. La svolta negli anni Sessanta con la fondazione della Marvel Comics - della quale diventa direttore - assieme a Jack Kirby (foto Time.com). In pochi anni Lee riesce nell'impresa e fa volare la Marvel nell'olimpo dei fumetti. La società diventa un colosso nell’editoria e nel 2009 venne acquistata dalla Disney.

La causa contro la Pow! Entertainment

Cardiopatico, negli scorsi mesi aveva intentato una causa da un miliardo di dollari contro 'POW! Entertainment', società di cui è stato co-fondatore nel 2001. Nel mirino due dirigenti della compagnia, il Ceo Shane Duffy e il co-fondatore Gill Champion, accusati di aver approfittato delle condizioni di Lee, diventato praticamente cieco e provato dalla perdita della moglie, per fargli firmare un contratto in cui l'autore ha ceduto i diritti di utilizzo del suo nome e della sua immagine, anche sui social, in relazione a tutte le opere create per la società. Secondo gli atti della causa, l'anno scorso POW! Entertainment è stata acquisita dall'azienda di Hong Kong Camsing International. La causa è stata intentata dall'avvocato Adam Grant, che richiede alla società la scissione del contratto e un risarcimento di 1 miliardo di dollari.