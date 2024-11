15.55 - A Kherson «civili costretti a combattere a fianco i russi»

Secondo l'esercito ucraino, nella città meridionale di Kherson le truppe russe stanno progettando di «mobilitare con la forza» la popolazione locale per farla combattere al fianco di Mosca. Lo riferisce la Bbc. Kherson, con una popolazione di 283.000 abitanti, è una delle città ucraine occupata dalle forze russe dopo l'invasione. «Gli invasori russi progettano di organizzare la mobilitazione forzata della popolazione per la guerra contro l'Ucraina», hanno scritto questa mattina i militari ucraini sui social media. In un villaggio, i rappresentanti russi hanno tenuto una riunione con la gente del posto dove hanno dichiarato che non ci saranno più «corridoi verdi» per i civili e hanno vietato alla gente di andarsene, hanno aggiunto. «Allo stesso tempo, gli occupanti russi hanno fissato l'obiettivo di fermare completamente il sostegno umanitario della regione da parte delle autorità ucraine», hanno spiegato.

15.00 - Dall'Usa ancora aiuti per l'Ucraina

Joe Biden annuncerà oggi l'ulteriore pacchetto di aiuti militari Usa per 800 milioni di dollari all'Ucraina. Lo riferisce un alto dirigente dell'amministrazione americana. Il presidente farà l'annuncio dalla Casa Bianca, prima di volare a Portland, Oregon.

12.55 - Corridoi umanitari per i militari ucraini a Mariupol

I militari ucraini possono deporre le armi e lasciare Mariupol attraverso i corridoi umanitari. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «I militari ucraini hanno avuto e hanno ancora la possibilità di deporre le armi e lasciare la città attraverso i corridoi designati», ha detto Peskov in conferenza stampa commentando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le truppe russe catturate siano scambiate con la fornitura di un passaggio umanitario sicuro per i militari ucraini. «Questa possibilità esisteva anche prima che il presidente Zelensky facesse la sua dichiarazione», ha detto.

12.10 - Intensi bombardamenti a Kharkiv

Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, è sotto intensi bombardamenti. Lo riferisce il sindaco Ihor Terekhov, secondo quanto riporta il Guardian. «Enormi esplosioni. La Federazione russa sta bombardando furiosamente la città», ha detto. Il sindaco ha spiegato che in città è presente ancora 1 milione di persone, mentre circa il 30% della popolazione, per lo più donne bambini e anziani, è stato evacuato.

11.25 - Nabiullina: «Russia non è a rischio default»

La Russia «non corre alcun rischio di default» perché «ha tutte le risorse finanziarie» per far fronte ai suo impegni. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, citata dall'agenzia Tass.

11.00 - Kiev ai russi: «Mille civili e 500 soldati feriti nell'acciaieria, fateli uscire»

«Chiediamo ai russi un corridoio umanitario urgente dallo stabilimento di Mariupol Azovstal». Lo chiede la vicepremier ucraina Iryna Vereshcuk su Telegram. «Ora ci sono circa 1.000 civili e 500 soldati feriti. Devono essere tutti tirati fuori dall'Azovstal oggi», aggiunge la vice prima ministra, che si appella ai leader mondiali e alla comunità internazionale a «concentrare i loro sforzi su Azovstal ora. Ora - conclude - questo è un punto chiave e un momento chiave per lo sforzo umanitario!».

10.15 - A Mariupol uccisi circa 4mila soldati ucraini

Oltre 4 mila degli dei circa 8 mila soldati, tra reggimenti ucraini, battaglioni nazionalisti e mercenari stranieri presenti a Mariupol al momento dell'accerchiamento russo, sono stati eliminati durante la liberazione della città; 1.478 si sono arresi. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu

9.30 - Putin: «Chi si arrende ora avrà salva la vita»

Il presidente russo Vladimir Putin ha annullato l'operazione per prendere d'assalto l'acciaieria di Azovstal a Mariupol, indicando la necessità di salvare le vite delle truppe. Il presidente russo Vladimir Putin afferma che tutti coloro che si arrendono ai soldati russi a Mariupol hanno la garanzia che la loro vita sarà risparmiata.

9.15 - Mariupol sotto il controllo russo

La città di Mariupol è sotto il controllo russo. Lo dice il ministro della Difesa della Russia Sergej Shoigu, citato da Interfax. Il ministro ha aggiunto che serviranno ancora «3-4 giorni per completare le operazioni nell'acciaieria di Azovstal, dove si trovano le rimanenti truppe ucraine». Oltre 142.000 civili sarebbero inoltre stati evacuati dalla città.

9.30 - Mosca sarebbe pronta ad attacchi hacker contro Paesi occidentali

Cinque Paesi alleati inclusi gli Stati Uniti hanno messo in guardia l'Occidente su possibili attacchi cibernetici da parte della Russia contro gli Stati che appoggiano l'Ucraina. Secondo i membri della rete multinazionale di intelligence 'Five Eyes' (Australia, Usa, Regno Unito, Nuova Zelanda e Canada) Mosca è pronta a mettere in campo i suoi hacker e potrebbe coinvolgere anche gruppi criminali specializzati in attacchi informatici per colpire governi, istituzioni e imprese.

9.10 - A Borodyanka nove cadaveri con segni di tortura

Nove cadaveri di civili sono stati trovati a Borodyanka, nella provincia di Kiev, alcuni con «segni di tortura». Lo ha riferito la polizia della capitale ucraina mercoledì sera. «Queste persone sono state uccise dagli occupanti russi e alcune delle vittime mostrano segni di tortura», ha accusato il capo della polizia locale Andrey Nebytov su Facebook. Boroyanka è stata, secondo Kiev, la scena di «massacri di civili» in marzo, quando le forze russe hanno occupato la città. Ieri il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha visitato la cittadina: «La storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi qui», ha detto.

8.50 - Il primo ministro spagnolo Sanchez a Kiev

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato insieme al suo omologo danese Mette Frederiksen a Kiev, dove incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto il governo spagnolo.