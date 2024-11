Mozzarella ripiena alla Nutella: è il nuovo trend gastronomico che arriva da Martina Franca, in Puglia. Un binomio che potrebbe far storcere il naso – data l’associazione di dolce e salato – ma al caseificio Semeraro, ideatore del prodotto innovativo, non la pensano così. «Ci piace sperimentare», spiega Rosita, la figlia del titolare Francesco Semeraro.

«Sarebbe come una burrata - ha specificato a Repubblica Rosita - Ma all’interno ci trovi il cuore di Nutella. Se si mangia calda, appena fatta, ha il sapore del latte con il Nesquik. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato».

Le mozzarelle ripiene

La cittadina della Valle d’Itria, in Puglia, è famosa per essere la patria del capocollo. Ma ora è anche la mozzarella che adesso sta avendo un’eco nazionale. «Qui al caseificio vengono anche da fuori, ci richiedono le mozzarelle ripiene da ristoranti di altre province pugliesi, in particolare proprio quella con la Nutella».

Al caseificio, intanto, sono numerosi i clienti che arrivano da ogni dove proprio per provarla. «Abbiamo avuto in visita degli studenti Erasmus, e l’hanno apprezzata», ha spiegato Rosita Semeraro aggiungendo che è molto richiesta soprattutto per i ricevimenti. Ma non è un prodotto che si trova quotidianamente al bancone: «È da vendere in giornata, a causa dei suoi ingredienti deperibili».