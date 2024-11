Potrebbe entrare in vigore già la prossima settimana. Sarebbe previsto l'obbligo di presentazione della certificazione in tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento

Green pass obbligatorio in in tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento. Il Governo, da quanto si apprende da un articolo del Corriere della Sera, starebbe lavorando a un decreto che potrebbe entrare in vigore già la settimana prossima. Cinque giorni di chiusura per i gestori di locali e di strutture e 400 euro per i clienti sprovvisti di certificazione verde, ridotti a 260 se si paga entro il quinto giorno.

Il Green pass servirà per viaggiare a lunga percorrenza, in particolare quando si dovrà salire su treni, aerei e navi mentre non dovrebbe essere obbligatorio per i brevi spostamenti e per il trasporto pubblico locale, come a esempio metro e bus.

Inoltre dovrà essere presentato all’ingresso quando si vuole entrare in un cinema, a teatro o in una sala da concerto, frequentare una palestra, una piscina, una discoteca, fare shopping in un centro commerciale e andare allo stadio a vedere la partita.