Tragico incidente che ha coinvolto un 40enne che partecipava al rito funebre per il genitore

Stava partecipando al funerale della madre quando la bara è scivolata dalla struttura sulla quale stava per essere posta per eseguire i riti funebri tradizionali ed è morto rimanendo schiacciato. E' successo venerdì scorso nella valle di Parinding, nel distretto di Toraja settentrionale, in India.

La bara della donna stava per essere issata sulla tradizionale torre dove i morti vengono portati prima dei tradizionali riti funebri del posto, quando una scala di bambù è scivolta facendo perdere l'equilibrio agli uomini che erano intenti a trasportarla. Il 40enne Samen Kondorura, figlio della donna di cui si celebravano i funerali, è rimasto schiacciato sotto il peso della bara ed è morto mentre veniva trasportato in ospedale.