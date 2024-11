Ritrovato intorno alle cinque di questa mattina in Piazza Municipio. Il ragazzo è stato già portato in questura, avrebbe sparato a Cutolo dopo una lite per uno scooter parcheggiato male

Il cadavere di Giovanbattista Cutolo, incensurato di 24 anni, è stato ritrovato questa mattina intorno alle 5 in piazza Municipio, in pieno centro a Napoli.

Il giovane, che suonava il corno nell'orchestra Scarlatti Young, è stato ucciso da tre colpi di arma da fuoco. La polizia della Squadra mobile ha avviato le indagini ed ha individuato subito un sospettato di 16 anni. Il ragazzo viene ascoltato in queste ore, ma il movente dell'omicidio è già chiaro agli inquirenti, che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La vittima era in compagnia della fidanzata e di un gruppo di amici, quando con i quali è scoppiata una lite con un gruppetto di giovanissimi a causa di uno scooter parcheggiato in doppia fila. Il 16enne si trovava in disparte, ma si sarebbe avvicinato improvvisamente tirando fuori una pistola e avrebbe sparato i tre colpi che hanno centrato alla schiena Giovanbattista Cutolo. L'arma non è stata ancora ritrovata.

«Giovanbattista era stato con noi nell'ultima produzione – scrive su Facebook l’Orchestra Filarmonica Campana - era un giovane di grandi prospettive, formatosi e cresciuto nell'Orchestra Scarlatti Young. Ciao Giovanbattista noi ti ricorderemo così, in orchestra con il tuo strumento a manifestare la tua sensibilità, la tua passione, il tuo lavoro».