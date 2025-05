Un apoteosi di gioia iniziata venerdì sera al termine della vittoria sfida al Maradona contro il Cagliari, proseguita ieri in una domenica che sembrava la notte di San Silvestro, mentre sale l’attesa per la sfilata della squadra per le strade della città

Il golfo scintilla sotto un sole che sembra inchinarsi alla passione azzurra. Il Vesuvio, testimone silente, osserva una città in estasi: il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia, e oggi il lungomare Caracciolo si trasforma in un teatro a cielo aperto, pronto ad accogliere una festa che solo Napoli sa regalare. La vittoria di venerdì contro il Cagliari, siglata dai gol di Scott McTominay e Romelu Lukaku, ha fatto esplodere lo stadio Diego Armando Maradona. Ora, la città è pronta a celebrare i suoi eroi con una sfilata che entrerà nella leggenda.

Un tir, il Vesuvio e l’anima di Napoli

Già ieri Napoli ha dato un assaggio della sua irrefrenabile gioia. Un tir scoperto, carico di tifosi urlanti, ha percorso le strade della zona orientale, da Poggioreale al cuore del centro storico. Non un semplice mezzo, ma un carro trionfale: sopra, bandiere e palloncini azzurri, altoparlanti che sparavano cori da stadio, una riproduzione del Vesuvio e del campo di Maradona. I tifosi, con sciarpe al vento e maglie numero 10, cantavano a squarciagola, unendo passato e presente in un abbraccio che sa di eterno. Quel tir, spontaneo e non autorizzato, è stato il preludio perfetto alla festa ufficiale di oggi, un’esplosione di vita che solo Napoli può generare.

La sfilata sul lungomare: un mare azzurro

Oggi, alle 15, il lungomare Caracciolo diventa il cuore pulsante della città. Due bus scoperti, decorati con i simboli del Calcio Napoli e del Comune, partono dal Molo Luise, dove la squadra sbarcherà da una barca in un ingresso scenografico. Il percorso, 2,5 chilometri fino a piazza Vittoria e ritorno, vedrà circa 200.000 tifosi riversarsi lungo le transenne, con 150.000 spettatori attesi sul tragitto e 50.000 davanti a quattro maxischermi posizionati a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e via Partenope. L’evento, organizzato dalla SSC Napoli e dal Comune con la supervisione della Prefettura, sarà trasmesso in diretta tv. Mille agenti, 300 bagni chimici e un piano sanitario gestito dal 118 garantiranno sicurezza e ordine, in una città che sa festeggiare con disciplina e passione.

Calore, colori, emozioni: l’essenza di Napoli

A Napoli il calcio non è solo sport, è un sentimento che si respira nell’aria. Lo raccontano i dettagli di questa festa: le parrucche azzurre che spuntano tra la folla, i fumogeni che dipingono il cielo, le bandiere che sventolano come un mare in tempesta. In piazza del Plebiscito, venerdì notte, migliaia di tifosi hanno cantato per Antonio Conte, per McTominay, per Lukaku, ma anche per Diego, il “Pibe de Oro” che vive nei cuori di chi non l’ha mai visto giocare. Persino le suore del monastero delle Clarisse Cappuccine, guidate da madre Rosa Lupoli, hanno sventolato bandiere azzurre, un’immagine che racchiude l’universalità di questa passione. “È un regalo ai tifosi,” ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, annunciando la chiusura delle scuole nella Municipalità 1 per permettere a tutti di unirsi alla festa. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha aggiunto un tocco di magia: domani la squadra sarà ricevuta a Roma da papa Leone XIV, un incontro che consacra il trionfo partenopeo come un evento che travalica i confini del calcio. È la Napoli che si fa mondo, che porta la sua energia ovunque.

Una polemica spenta dall’entusiasmo

Non sono mancate voci discordanti, come il post del leghista Gian Marco Centinaio che ha parlato di “120 feriti, aggressioni, rapine” durante i festeggiamenti spontanei. La risposta del sindaco Manfredi e del questore Maurizio Agricola è stata netta: i feriti sono stati 97, nessuno grave, e la città ha gestito l’ordine pubblico con cinque arresti per rapine e un’organizzazione impeccabile. «Napoli ha festeggiato con orgoglio e civiltà», ha ribattuto Manfredi, zittendo le critiche con la forza dei fatti e l’entusiasmo della piazza.

Napoli, una festa che è arte

Oggi il lungomare sarà più di una strada: sarà il palcoscenico di una città che non si limita a vincere, ma che trasforma ogni trionfo in un capolavoro collettivo. Dai bambini con le mini-maglie di Maradona agli anziani che raccontano di scudetti passati, dai vicoli di Forcella alle ville di Posillipo, Napoli si unisce in un abbraccio che sa di mare, di sole, di vita. È il calore di un popolo che canta, i colori che esplodono in ogni angolo, le emozioni che fanno tremare il cuore. È, semplicemente, Napoli.