Sepolta sotto 30 metri di cenere: potrebbe essere questo il destino della città di Napoli se eruttasse il vulcano dei Campi Flegrei. È quanto si vede in un documentario della tv svizzera di lingua italiana Rsi, che prova a ricostruire cosa accadrebbe in caso di eruzione in una zona ultimamente molto attenzionata a causa dello sciame sismico registrato.

Un supervulcano, che conta quaranta crateri e preoccupa i circa 500mila residenti della zona circostante, anche alla luce dei terremoti ormai quotidiani. Una minaccia anche per la vicinissima Napoli e per i milioni di turisti che ogni anno la visitano. La Tv svizzera ha incontrato cittadini e scienziati, per raccontare le paure e provare a capire meglio quali potrebbero essere le conseguenze di un disastro che avrebbe effetti anche oltre i confini campani e persino italiani.

Il documentario s'intitola “Napoli, il supervulcano che minaccia l’Europa” e ve lo proponiamo qui sotto.