Una donna ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata a Napoli da quattro persone. Lo stupro si sarebbe consumato all'interno di un camper nei pressi della Stazione centrale. La vittima, secondo quanto riportano La Repubblica e Il Mattino, è una cittadina 41enne di origine colombiana che agli agenti avrebbe riferito di aver sentito voci di stranieri, forse arabi, particolare sul quale sono in corso accertamenti.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto avvenuto. Si esaminano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il fatto nei giorni scorsi. I suoi aguzzini l'avrebbero colpita da dietro con un oggetto contundente, immobilizzata, e coperto la bocca con una mano così che non potesse chiedere aiuto.

Poi l'aggressione all'interno di un camper. Si ipotizza il reato di violenza di gruppo, per ora contro ignoti. Il fatto è accaduto, a differenza di altre vicende simili, in pieno giorno e in una zona frequentata da molte persone. Gli aggressori le hanno portato via anche oggetti personali, prima di abbandonarla in strada.