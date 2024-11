Decine e decine di tifosi in questi minuti sono radunati nei Quartieri Spagnoli di Napoli in via Emanuele De Deo, davanti al murales di Diego Armando Maradona, morto oggi per un arresto cardiorespiratorio. Lunghi applausi accompagnati dal tifo da stadio "Ho visto Maradona eh mammà innamorato son". Napoli piange un figlio: Maradona era diventato un napoletano a tutti gli effetti da quando, il 5 luglio del 1984,mise piede in città. Un grande campione che tanto ha regalato ai napoletani: una coppa Uefa, 2 scudetti, una Supercoppa italiana e una coppa Italia.



In queste ore si stanno valutando tantissime iniziative per rendere omaggio al Pibe de oro. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino e intanto stanotte le luci dello stadio San Paolo resteranno accese in suo ricordo.