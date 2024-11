Si è barricato in casa e ha cominciato a fare fuoco dal balcone. Succede a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove in questo momento sono anche gli agenti della questura che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto e cercando di capire se all’interno dell’abitazione ci sia qualcun altro, moglie e figli nello specifico.

Sul posto le unità operative di primo intervento e un negoziatore della Polizia.