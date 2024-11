Una neonata è stata lasciata alla "Culla per la vita" situata all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo. La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'ospedale Papa Giovanni XXII. La mamma ha lasciato un biglietto in cui spiega che non può prendersi cura della piccola. «Nata stamattina 3/05/23. A casa, solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio x sempre (dalla mamma). Vi affido un pezzo importante della mia vita - ha scritto nel biglietto -, che sicuramente non dimenticherò mai». La bambina è stata chiamata Noemi e pesa 2,9 chili: è precauzionalmente ricoverata nel reparto di Patologia neonatale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il caso è stato segnalato al tribunale dei minori di Brescia.

È in assoluto la prima volta che viene usata a Bergamo la Culla per la vita, inizialmente posizionata nei pressi del monastero Matris Domini di Via Locatelli, in centro città, e nel 2019 spostata a Longuelo, nei pressi della Croce Rossa. La culla è riscaldata in inverno e rinfrescata d'estata: un sensore consente di allertare la centrale della Croce rossa e far scattare il soccorso. La bimba è probabilmente nata nella mattinata di ieri e la mamma deve aver partorito in casa. Ha lasciato la bimba attorno alle 17.05 e dopo cinque minuti è tornata lasciando nella culla un biglietto preso in esame dalla questura.