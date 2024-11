La Procura di Grosseto ha disposto il fermo di una donna con cittadinanza filippina accusata di aver ucciso il figlio neonato da lei partorito su una nave da crociera circa due giorni prima. La donna di 28 anni, secondo quanto si è appreso, fa parte dell'equipaggio, dove è addetta all pulizie, e avrebbe tenuto nascosta la gravidanza. Il neonato è stato trovato morto nella cabina occupata dalla donna insieme ad altri membri dell'equipaggio.

Sono stati i colleghi a dare l'allarme domenica sera quando la nave, la Silver Whisper battente bandiera delle Bahamas, è arrivata all'Argentario e ha attraccato a Porto Santo Stefano. A bordo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. La 28enne filippina è stata portata in ospedale per gli accertamenti sanitari. La Procura nel frattempo ha autorizzato l'autopsia sul bimbo. Dopo i controlli dei carabinieri a bordo, la nave ha ripreso la navigazione.