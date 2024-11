Persone insanguinate distese in terra, terrore e confusione. Immagini che non giungono stavolta da un teatro di guerra ma dalla metropolitana di New York dove almeno 13 le persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria alla stazione di Sunset Park a Brooklyn.

La polizia sta cercando l'autore di quello che potrebbe essere un attentato: un uomo alto circa un metro a 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas. Nella zona sono stati dispiegati agenti antiterrorismo. Una decisione presa in via precauzionale, sempre secondo quanto riportano i media locali citando fonti.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 8.30 del mattino, fra la 36/ma strada e la quarta avenue.

Come detto, le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchina e i soccorsi in arrivo.

Diverse persone - riferiscono fonti della polizia citate da Abc news - sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord a Brooklyn, a New York.

Non è ancora chiaro se le sparatorie sono avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.