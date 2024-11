La moglie è ricoverata in ospedale ma le visite sono sospese per nuove restrizioni anti-Covid, così il marito le fa una serenata dal cortile. È già virale in provincia di Piacenza, il video che immortala Stefano Bozzini, alpino castellano di 81 anni che, nel pomeriggio di domenica ha imbracciato la sua fisarmonica e ha suonato per un'oretta seduto nel cortile dell'ospedale di Castel San Giovanni.

Un'esibizione diretta alla moglie Carla, ricoverata nel nosocomio, che l'anziano non può visitare per motivi di sicurezza legati alla pandemia.