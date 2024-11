Sono ad oggi, in Italia, 1340 i medici e gli odontoiatri sospesi per non essersi ancora vaccinati. Dall'inizio, le sospensioni sono state 1750, ma 410 sanitari hanno comunicato di aver ottemperato e le loro interruzioni del servizio sono state così revocate.

Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). Sinora 66 Ordini su 106 hanno comunicato il dato alla Fnomceo, che conta 460mila iscritti agli Albi tra medici e odontoiatri.