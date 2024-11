I suoi «Buongiorno da Mondello» e «Non ce n'è Coviddi», pronunciati con spiccato accento siciliano, hanno conquistato il popolo del web e sono diventati il tormentone di questa estate. Angela Chianello è diventata famosa suo malgrado, per qualche battuta rilasciata a fine maggio ad una inviata di “Live – Non è la D’Urso” sulla spiaggia palermitana.

Una celebrità che in un primo momento la aveva infastidita tanto che, ospitata da Barbara D’Urso, aveva invitato gli utenti a smetterla di condividere le sue parole e di fare meme a riguardo. Parecchio arrabbiata, sempre dal salotto di canale 5, aveva anche denunciato di aver ricevuto minacce di morte: insomma, parole sue, quell’intervista le aveva rovinato la vita.

Ora però, Angela sembra aver deciso di cavalcare l’onda: ieri ha aperto un profilo Instagram e in sole 24 ore ha già raggiunto un numero di follower pari a 122mila. Cifra probabilmente destinata a gonfiarsi. In tanti la acclamano sotto i selfie postati, tra un «sei la nostra idola» e «sei simpaticissima». Non mancano, però, le critiche: «Una volta l’ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come fosse un vanto», si legge tra i commenti. O ancora: «Lo specchio della società italiana, l’ignoranza che viene celebrata». Insomma, il fenomeno Angela da Mondello è appena approdato sui social e già ha regalato diverse chicche.